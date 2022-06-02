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1 час назад

Избитый мигрантами житель Екатеринбурга скончался в больнице

Газета.Ru

Екатеринбуржец, который пострадал в результате нападения группы мигрантов, скончался в больнице. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на его родных. По словам супруги мужчины, его семья сейчас готовится к похоронам. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Избитый мигрантами россиянин умер в больнице
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в ночь на 29 мая 2022 года в городском районе Химмаш. По словам очевидцев, избивали мужчину четверо мигрантов.

Как рассказали очевидцы, на место происшествия вызвали скорую помощь, врачи начали проводить реанимационные мероприятия, которые заняли порядка получаса. При этом за пострадавшего попытались вступиться трое мужчин — им нападавшие стали угрожать ножами. Затем злоумышленники сбежали с места происшествия. Сам житель Екатеринбурга позже впал в кому.

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В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что несколько подозреваемых были задержаны. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По предварительным данным, конфликт носил бытовой характер.

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