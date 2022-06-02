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21 минуту назад

Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве

Никита Бородкин

В Москве нашли ребенка, которого похитили 12 лет назад. Как сообщает «КП», накануне в столице сотрудница МФЦ вызвала полицию при оформлении документов на получение паспорта для 14-летнего Павла. В ходе ввода данных ей вылезло уведомление, что ребенок похищен и находится в розыске.

Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве
Фото: ТАССТАСС

Прибывшие на место правоохранители расспросили подростка и приведшую его бабушку, которые рассказали трагическую историю. Выяснилось, что 15 лет назад отец Паши ушел от жены, оставив ее с двумя новорожденными — у одного из них было диагностировано ДЦП. В течение трех лет мужчина навещал их, однако внимание уделял лишь здоровому ребенку. А в один из дней он ушел с ним гулять и пропал.

Супруге мужчина лишь отзванивался, заявляя, что увез Пашу в другую страну. Женщина подала на развод, поскольку лишь так в полиции согласились завести уголовное дело о похищении.

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Выяснилось, что все это время мальчик рос в Минске. Сейчас Паша в одном из московских центров помощи семье. Его навещает мама, которая пытается наладить контакт с сыном, которого не видела 12 лет.

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