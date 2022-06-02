В Крыму назвали причину взрывов в порту Бердянска

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что взрывы в порту Бердянска (Запорожская область) связаны с работами по разминированию. Об этом он написал в Telegram.
Сообщения о возможной диверсии Крючков назвал «фейками украинских Telegram-каналов».
В администрации Бердянска также заявили, что взрыв произошел при разминировании.
«Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие - взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00 был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств оставленных ВСУ при бегстве», - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).
Информация о взрывах появилась днем 2 июня. О погибших и пострадавших не сообщалось.