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1 час назад

В Крыму назвали причину взрывов в порту Бердянска

Мария Иванова

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что взрывы в порту Бердянска (Запорожская область) связаны с работами по разминированию. Об этом он написал в Telegram.

В Крыму назвали причину взрывов в порту Бердянска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщения о возможной диверсии Крючков назвал «фейками украинских Telegram-каналов».

В администрации Бердянска также заявили, что взрыв произошел при разминировании.

«Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие - взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00 был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств оставленных ВСУ при бегстве», - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Информация о взрывах появилась днем 2 июня. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Происшествия,Олег Крючков,
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