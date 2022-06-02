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1 час назад

Украинский криминальный авторитет задержан в Запорожье

Елена Прошина

В Запорожской области задержан украинский криминальный авторитет. Мужчину проверяют на причастность к деятельности СБУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Украинский криминальный авторитет задержан в Запорожье
Фото: ТАССТАСС

«В Запорожской области спецназовцы Росгвардии задержали украинского криминального авторитета. Рецидивист оказал сопротивление, но был обезврежен. В настоящее время проверяется его причастность к деятельности СБУ», - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму был задержан боевик украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана». Как уточняется, гражданин Украины 1989 года рождения действовал на территории полуострова в целях, противоречащих интересам РФ. Мужчина проверял граждан и автотранспорт на границе с Крымом. В его отношении возбуждено уголовное дело за участие в незаконном формировании.

Происшествия,Росгвардия,СБУ,
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