Украинский криминальный авторитет задержан в Запорожье

В Запорожской области задержан украинский криминальный авторитет. Мужчину проверяют на причастность к деятельности СБУ . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии .

«В Запорожской области спецназовцы Росгвардии задержали украинского криминального авторитета. Рецидивист оказал сопротивление, но был обезврежен. В настоящее время проверяется его причастность к деятельности СБУ», - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму был задержан боевик украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана». Как уточняется, гражданин Украины 1989 года рождения действовал на территории полуострова в целях, противоречащих интересам РФ. Мужчина проверял граждан и автотранспорт на границе с Крымом. В его отношении возбуждено уголовное дело за участие в незаконном формировании.