Мэрия Бердянска объяснила взрывы у порта

В мэрии Бердянска объяснили, что взрыв в порту города произошел вследствие разминирования его территории от бомб, оставленных украинскими военными, передает Ura.ru.

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Ранее появились сообщения о мощном взрыве в районе морского порта в Бердянске. По информации местных жителей, взрыва было два.