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23 минуты назад

Росгвардеец погиб на секретном ядерном объекте в Подмосковье

Lenta.ru

Военнослужащего отдельного батальона Росгвардии обнаружили мертвым на проходной Института ядерных исследований, который расположен в городе Дубна Московской области. Об этом сообщает «МК».

Росгвардеец погиб на секретном ядерном объекте в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

20-летнего погибшего нашли вечером 1 июня в помещении охраны. Перед гибелью боец заступил в караул и получил оружие.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти военнослужащего, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, он совершил суицид.

Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине

31 мая сообщалось, что в парке Ялты работники при обходе территории наткнулись на тело мужчины, позднее выяснилась личность погибшего — им оказался майор полиции, занимающий должность заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции «Массандровский». Полицейский утром 27 мая уехал с работы и перестал выходить на связь. Его тело нашли вечером следующего дня. Рядом с ним лежал разбитый телефон. У погибшего травмы, характерные при падении с высоты.

Приоритетной версией гибели майора является самоубийство. Начата проверка, правоохранители выясняют мотив и обстоятельства смерти коллеги. Предсмертная записка не обнаружена, долгов у погибшего не было.

Происшествия,Росгвардия,
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