Жителя Балашихи подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы

В подмосковной Балашихе мужчину подозревают в том, что он изнасиловал собственную падчерицу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Мужчина в течение 3 лет жил в одной квартире со своей возлюбленной, которая воспитывала 13-летнюю дочь. Однажды он вернулся домой пьяным и, пользуясь отсутствием сожительницы, начал приставать к девочке, вынуждая ее вступить с ним в связь.

Позже пострадавшая сообщила о произошедшем матери, та обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время по по данному факту проводится проверка, причины и подробности случившегося устанавливаются.