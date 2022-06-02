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29 минут назад

Жителя Балашихи подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы

Газета.Ru

В подмосковной Балашихе мужчину подозревают в том, что он изнасиловал собственную падчерицу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Жителя Балашихи подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы
Фото: DepositphotosDepositphotos

Мужчина в течение 3 лет жил в одной квартире со своей возлюбленной, которая воспитывала 13-летнюю дочь. Однажды он вернулся домой пьяным и, пользуясь отсутствием сожительницы, начал приставать к девочке, вынуждая ее вступить с ним в связь.

Позже пострадавшая сообщила о произошедшем матери, та обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время по по данному факту проводится проверка, причины и подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пятерых школьников заподозрили в изнасиловании четвероклассницы в Краснодарском крае.

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