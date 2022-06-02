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59 минут назад

В Комсомольске-на-Амуре из-за медведей закрыли городское кладбище

Газета.Ruиещё 1

В Комсомольске-на-Амуре из-за нескольких медведей закрыли для посещений городское кладбище. Об этом сообщает портал Хабаровский край сегодня.

В Комсомольске-на-Амуре из-за медведей закрыли городское кладбище
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Семья медведей была обнаружена утром 2 июня 2022 года. В ЖКХ предположили, что животные пришли на кладбище из ближайшего леса. Сотрудники служб вызвали охотоведов для слежки за их перемещением.

В настоящий момент эксперты устанавливают причину выхода животных из леса. Если специалисты поймут, что медведи вышли для поиска пропитания, то их будут отпугивать. Если нет, то странное поведение животных обусловлено миграцией, и их придется вылавливать.

Ранее стало известно, что жители Сахалина не могут изгнать медведя-помоечника из пригорода.

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