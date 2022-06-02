В Комсомольске-на-Амуре из-за медведей закрыли городское кладбище

В Комсомольске-на-Амуре из-за нескольких медведей закрыли для посещений городское кладбище. Об этом сообщает портал Хабаровский край сегодня.

Семья медведей была обнаружена утром 2 июня 2022 года. В ЖКХ предположили, что животные пришли на кладбище из ближайшего леса. Сотрудники служб вызвали охотоведов для слежки за их перемещением.

В настоящий момент эксперты устанавливают причину выхода животных из леса. Если специалисты поймут, что медведи вышли для поиска пропитания, то их будут отпугивать. Если нет, то странное поведение животных обусловлено миграцией, и их придется вылавливать.