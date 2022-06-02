Появилось видео последствий пожара в крупном ТЦ в Астрахани

В торговом центре «Айсберг» в Астрахани произошел пожар. Кадры с места тушения опубликованы в сообществе «Типичная Астрахань» во «ВКонтакте».

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в 08:34 (07 час. 34 мин. мск.) поступило сообщение о возникновении возгорания в отделе на первом этаже торгового заведения.

«Обнаружено несколько разрозненных очагов пожара на общей площади 280 кв.м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 25 единиц техники и 102 человека личного состава», – уточняет ведомство.