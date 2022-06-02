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51 минуту назад

Американец попытался вывезти из России старинные монеты и попался в аэропорту

Lenta.ru

Гражданин США попытался вывезти из Южно-Сахалинска на родину 100-летние монеты и попался при прохождении таможни в аэропорту. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Американец попался при попытке вывезти из России старинные монеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечалось, что пассажир вылетал с Сахалина на родину транзитом через Японию — содержимое его чемодана привлекло внимание таможенников в аэропорту. С помощью рентгеноскопического оборудования в багаже американца обнаружили 34 серебряные старинные монеты номиналом один доллар.

«Таможенная экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены в 1879-1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении иностранного гражданина Сахалинская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях — недекларирование товаров и вывоз ценностей без разрешения Министерства культуры России. Монеты конфискованы, проводится расследование.

Ранее в мае таможня Детройта задержала пассажира, прилетевшего с Филиппинских островов — внимание инспекторов привлекли «интригующие» отверстия в коробочках с семенами. Как оказалось, под видом чая мужчина попытался провезти в США редкий вид моли, который последний раз видели в 1912 году,

Происшествия,Минкультуры России,
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