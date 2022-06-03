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1 час назад

В Москве пресекли мошенническую схему с ОСАГО

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О пресечении мошеннической схемы с ОСАГО на территории Москвы сообщает «МВД Медиа». Столичными оперативниками были задержаны семь участников организованной группы в возрасте от 19 до 35 лет.

В Москве пресекли мошенническую схему с ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой")», — говорится в сообщении.

По данным полиции, аферисты, в числе которых есть жители Москвы и Подмосковья, продавали поддельные полисы ОСАГО, якобы оформленные в известных страховых компаниях, водителям, у которых подходил к концу срок действия этих документов. Из каких источников организатор банды получал контакты будущих жертв, пока не установлено. Всего в полицию поступило четыре заявления от обманутых автовладельцев.

При обысках в квартирах задержанных были обнаружены и изъяты бланки страховых полисов и поддельные штампы. Черемушкинский районный суд Москвы избрал в отношении организатора преступной группировки меру пресечения в виде заключения по стражу. Остальных фигурантов посадили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, уточняется на сайте.

Ранее россиянам перечислили порядок действий при оформлении на них кредита мошенниками.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД России,
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