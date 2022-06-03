В Москве пресекли мошенническую схему с ОСАГО

О пресечении мошеннической схемы с ОСАГО на территории Москвы сообщает «МВД Медиа». Столичными оперативниками были задержаны семь участников организованной группы в возрасте от 19 до 35 лет.

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«Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой")», — говорится в сообщении.

По данным полиции, аферисты, в числе которых есть жители Москвы и Подмосковья, продавали поддельные полисы ОСАГО, якобы оформленные в известных страховых компаниях, водителям, у которых подходил к концу срок действия этих документов. Из каких источников организатор банды получал контакты будущих жертв, пока не установлено. Всего в полицию поступило четыре заявления от обманутых автовладельцев.

При обысках в квартирах задержанных были обнаружены и изъяты бланки страховых полисов и поддельные штампы. Черемушкинский районный суд Москвы избрал в отношении организатора преступной группировки меру пресечения в виде заключения по стражу. Остальных фигурантов посадили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, уточняется на сайте.