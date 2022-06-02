Спасение повисшего под потолком спорткомплекса рабочего сняли на видео

Во Владивостоке рабочий повис под потолком спорткомплекса после того, как под ним рухнули леса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео спасения мужчины.

Инцидент произошел перед соревнованиями по художественной гимнастике в СК «Динамо». На опубликованных кадрах видно, что сначала под повисшим работником поставили футбольные ворота. Однако потом очевидцы случившегося нашли более подходящее решение: они растянули полотно, чтобы мужчина прыгнул вниз. Уточняется, что он не пострадал.