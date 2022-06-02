Прыгающий по дорогим автомобилям мужчина попал на видео

Пьяных китаец попрыгал на премиум автомобилях, стоящих на парковке и попал на 150 тысяч долларов. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах можно увидеть, как парень, еле стоящий на ногах проходит мимо парковки с дорогими автомобилями вместе с девушкой. После чего дебошир разворачивается и предпринимается портить автомобили, запрыгивая на капот и разбивая стекла ногой.