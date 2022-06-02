В больнице США в результате стрельбы погибли три человека

В результате стрельбы в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома, погибли как минимум четыре человека, включая предполагаемого преступника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter местных правоохранительных органов.
«Мы можем подтвердить, что четыре человека, включая стрелка, скончались в результате стрельбы на территории клиники святого Франциска. Сотрудники полиции продолжают проверку помещений», — говорится в сообщении. Точной информации о числе пострадавших пока не приводится.
Как рассказал член городского совета Джейми Фаулер в эфире местного телеканала, подозреваемый, по предварительной информации, застрелился.
Как сообщает телеканал KJRH, стрельба произошла в 17:00 по местному времени. В результате несколько человек были ранены, стрелок погиб. В настоящий момент информация о тяжести состояния пострадавших отсутствует. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства и причины происшествия. Преступник, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой.
Ранее в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете. В городе Ювальде, штат Техас, жертвами стрельбы стали 19 школьников и двое учителей.