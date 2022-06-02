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20 минут назад

В больнице США в результате стрельбы погибли три человека

Елена Прошина

В результате стрельбы в медицинском центре американского города Талса, штат Оклахома, погибли как минимум четыре человека, включая предполагаемого преступника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter местных правоохранительных органов.

В больнице США в результате стрельбы погибли три человека
Фото: ReutersReuters

«Мы можем подтвердить, что четыре человека, включая стрелка, скончались в результате стрельбы на территории клиники святого Франциска. Сотрудники полиции продолжают проверку помещений», — говорится в сообщении. Точной информации о числе пострадавших пока не приводится.

Как рассказал член городского совета Джейми Фаулер в эфире местного телеканала, подозреваемый, по предварительной информации, застрелился.

Как сообщает телеканал KJRH, стрельба произошла в 17:00 по местному времени. В результате несколько человек были ранены, стрелок погиб. В настоящий момент информация о тяжести состояния пострадавших отсутствует. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства и причины происшествия. Преступник, предположительно, был вооружен штурмовой винтовкой.

Ранее в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете. В городе Ювальде, штат Техас, жертвами стрельбы стали 19 школьников и двое учителей.

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