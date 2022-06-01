Тонувшего в Москве-реке у Воробьевых гор мужчину спасли

Тонувшему в Москве-реке у Воробьевых гор мужчине оказали помощь спасатели станции «Ленинские горы», сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Днем 1 июня на поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» поступила информация о человеке в воде в районе Московской канатной дороги. По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена. По прибытии на место происшествия спасателями был обнаружен тонущий мужчина. Работники поисково-спасательной станции подняли человека из воды на борт катера и доставили на причал «Лужники», - говорится в материале.
Сообщается, что на берегу пострадавшего 1983 года рождения осмотрела бригада скорой помощи и приняла решение о его госпитализации в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются полицией.