Тонувшего в Москве-реке у Воробьевых гор мужчину спасли

«Днем 1 июня на поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» поступила информация о человеке в воде в районе Московской канатной дороги. По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена. По прибытии на место происшествия спасателями был обнаружен тонущий мужчина. Работники поисково-спасательной станции подняли человека из воды на борт катера и доставили на причал «Лужники», - говорится в материале.