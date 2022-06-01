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1 час назад

Опубликовано видео с места серьезного пожара в Петербурге

Александр Кузьмин

Серьезный пожар произошел в Невском районе Петербурга вечером в среду. В 19:24 в железобетонной производственной пятиэтажке локализовали возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Об этом пишет "Петербургский дневник".

«Сообщение о пожаре поступило в 17:52. По уточненной информации, в пятиэтажном железобетонном производственном здании размером 30х300 метров происходит горение обстановки на третьем этаже на площади 200 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушили 41 спасатель. На место выезжали 9 пожарных машин.

Также в чрезвычайном ведомстве сообщили о том, что на Складскую улицу выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха. МЧС поделились видеозаписями с места пожара. На кадрах отчетливо видны масштабы возгорания.

Происшествия,Пожары,Видео,
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