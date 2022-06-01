Женщину-трансгендера задержали по подозрению в убийстве

«Задержана подозреваемая в убийстве знакомого в Москве. Убийца и жертва познакомились в социальных сетях и решили встретиться. Во время встречи в квартире в центре столицы мужчина напал на женщину, и та в ходе борьбы случайно нанесла ему смертельный удар в область горла», - рассказал собеседник агентства.