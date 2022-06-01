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53 минуты назад

Рекламный щит обрушился на голову школьнице в Москве

Lenta.ru

В Москве в районе парка ВДНХ рекламный щит рухнул на голову школьнице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В Москве рекламный щит рухнул на голову школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в среду, 1 июня. Согласно данным источника, 13-летняя школьница шла по аллее парка с мамой. Рекламную конструкцию сорвало из-за сильного ветра, после чего она упала девочке на голову. Ребенку вызвали скорую помощь, сотрудники диагностировали у нее сотрясение мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую отвезли в больницу.

Ранее в мае на шахте в городе Березняки Пермского края во время зачистки забоя погиб человек. По данным регионального управления Следственного комитета России, инцидент произошел ночью, когда шахтер производил работы по зачистке забоя. В один момент из строя вышло устройство по задувке горной породы, после чего его металлическая часть рухнула на россиянина. Мужчина скончался на месте от полученной травмы головы.

Происшествия,ВДНХ,Следственный комитет,
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