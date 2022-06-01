Взрыв произошел на Абзелиловской нефтебазе в Башкирии, пострадали четыре человека, передает ТАСС.

По информации ГУ МЧС по республике, при очистке пустого резервуара объемом 1 тысяча кубометров на нефтебазе в селе Железнодорожный Белорецкого района произошел взрыв газовоздушной смеси, что привело к деформации резервуара.

Пострадали четыре сотрудника нефтебазы, их оперативно доставили в больницу.

Телеграм-канал Readovka опубликовал видео последствий взрыва. На записи виден сильно искореженный резервуар и отскочившая от взрыва крышка резервуара.