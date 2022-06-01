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1 час назад

Российские силовики проверяют окружение Чубайса и его самого на коррупцию

ТАССиещё 4

Российские силовики опрашивают свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны покинувшего РФ бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы "Роснано" Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления", - рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем в интересах следствия источник не уточнил агентству, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь.

Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Официальными комментариями российских силовых структур и официальных представителей Чубайса ТАСС пока не располагает.

Происшествия,Видео,Анатолий Чубайс,Роснано,
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