Два человека погибли от отравления угарным газом в Подольске

Тела двух мертвых родственников были найдены в одной из квартир в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области в Telegram-канале.

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По информации следователей, семья из четырех человек отравилась угарным газом. Два человека погибли, еще двоих госпитализировали. Сейчас в квартире проверяют газовое оборудование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что в апреле 2022 года специалисты газовой службы проводили осмотр в помещении и предписали отключить газовое оборудование из-за выявленных нарушений. Несмотря на опасность, жильцы были категорически против отключения.