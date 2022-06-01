Два человека погибли от отравления угарным газом в Подольске

Тела двух мертвых родственников были найдены в одной из квартир в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области в Telegram-канале.
По информации следователей, семья из четырех человек отравилась угарным газом. Два человека погибли, еще двоих госпитализировали. Сейчас в квартире проверяют газовое оборудование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Отмечается, что в апреле 2022 года специалисты газовой службы проводили осмотр в помещении и предписали отключить газовое оборудование из-за выявленных нарушений. Несмотря на опасность, жильцы были категорически против отключения.
Напомним, что 21 мая в подмосковном Долгопрудном из-за отравления угарным газом погибла семья из четырех человек, двое из которых — дети 2 и 11 лет.