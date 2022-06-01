Тело мужчины, завернутое в ковер, обнаружили в его же квартире

По сведениям издания, об исчезновении мужчины в полицию сообщил его сосед. Тело россиянина было найдено в его квартире на улице Софьи Ковалевской, оно было завернуто в ковер и лежало возле двери в одной из комнат. Кроме того, стражи порядка заметили в квартире следы замытой крови и волочения, а также тряпки и ножи, испачканные в крови.