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1 час назад

Россиянин погиб при крушении самодельного самолета

Lenta.ru

Житель Татарстана погиб при крушении самодельного легкомоторного самолета в поле в районе города Елабуга. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

Россиянин погиб при крушении самодельного самолета
Фото: СК РФСК РФ

Инцидент произошел утром 1 июня. По данным ведомства, погибший россиянин использовал самодельный летательный аппарат для обработки полей от вредителей. В результате жесткой посадки самолет полностью разрушился.

В качестве основных причин крушения следователи рассматривают отказ техники, неблагоприятную погоду, а также ошибку пилота.

Ранее на Кубани при заходе на посадку разбился вертолет сельскохозяйственной авиации Ми-2. В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате крушения погиб один человек.

Происшествия,Следственный комитет,
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