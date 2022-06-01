Россиянин погиб при крушении самодельного самолета

Житель Татарстана погиб при крушении самодельного легкомоторного самолета в поле в районе города Елабуга. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

Фото: СК РФ СК РФ

Инцидент произошел утром 1 июня. По данным ведомства, погибший россиянин использовал самодельный летательный аппарат для обработки полей от вредителей. В результате жесткой посадки самолет полностью разрушился.

В качестве основных причин крушения следователи рассматривают отказ техники, неблагоприятную погоду, а также ошибку пилота.