Активисты спроецировали на стены здания посольства США в Москве видео, в котором говорится, что американцы «несут полную ответственность за гибель детей Донбасса». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Акция прошла сегодня ночью и была приурочена к Международному дню защиты детей. Участники мероприятия отметили, что хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом на протяжении многих лет спонсирует украинские власти.

На видеозаписи, которую привело издание, видно, что сначала активистами на здании были показаны кадры с памятником детям Донбасса и плита с именами с Аллеи ангелов в Донецке. Потом были продемонстрированы фотографии как детей из ЛНР и ДНР, так и «из разных уголков мира», чьи жизни «оборвались по вине американской военщины». Их сменили кадры со встреч президента США Джо Байдена с бывшим и действующим украинскими лидерами.

Сегодня днем акция в память детей, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года, была продолжена. Активисты развернули у здания американского посольства в Москве транспарант со словами: «Кровь детей Донбасса на руках военщины США».

С апреля 2014 года Украина вела военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости, в ходе которой обстреливала мирных жителей.