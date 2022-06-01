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35 минут назад

Опубликовано видео взрыва автомобиля при пожаре в Выборге

Александр Кузьмин

В Выборге при тушении пожара взорвался автомобиль. Происшествие случилось накануне вечером на глазах у местных жителей, которые запечатлели его на камеру. Соответствующие кадры появились в социальной сети. На них видно, как пламя охватило припаркованную во дворе жилого дома легковую машину. В какой-то момент при тушении возгорания раздается взрыв.

Ранее ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщало о пожаре на улице Приморской, в результате которого «выгорели все сгораемые части одного легкового автомобиля и обгорела краска второго». О пострадавших информации нет.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС России,
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