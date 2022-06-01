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36 минут назад

Взрыв прогремел в жилом доме в Мытищах

Елена Прошина

В подмосковных Мытищах произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП один человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Мира. По предварительным данным, взорвался газ. Ударной волной в доме выбило окна, после взрыва начался пожар. В результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

На месте работают оперативные службы. Устанавливаются причины происшествия. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме подмосковного города Раменское. В результате ЧП погиб мужчина. Из дома были эвакуированы 10 человек, еще 13 человек были спасены. После взрыва в помещении начался пожар на площади 30 квадратных метров.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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