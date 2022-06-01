В подмосковных Мытищах произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП один человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Мира. По предварительным данным, взорвался газ. Ударной волной в доме выбило окна, после взрыва начался пожар. В результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

На месте работают оперативные службы. Устанавливаются причины происшествия. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре.