В подмосковных Мытищах произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП один человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Мира. По предварительным данным, взорвался газ. Ударной волной в доме выбило окна, после взрыва начался пожар. В результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
На месте работают оперативные службы. Устанавливаются причины происшествия. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме подмосковного города Раменское. В результате ЧП погиб мужчина. Из дома были эвакуированы 10 человек, еще 13 человек были спасены. После взрыва в помещении начался пожар на площади 30 квадратных метров.