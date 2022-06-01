Появилось видео нападения коня на мужчину в Свердловской области

В Свердловской области конь напал на мужчину, в результате чего тот оказался в реанимации. Об инциденте с жителем города Верхняя Салда сообщают российские Telegram-каналы, распространившие соответствующее видео.

Как уточняется, животное ежедневно пасется без присмотра и часто атакует собак и людей. На этот раз агрессивное непарнокопытное накинулось на мужчину сзади, повалило его на землю и стало бить.