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1 час назад

Появилось видео нападения коня на мужчину в Свердловской области

Александр Кузьмин

В Свердловской области конь напал на мужчину, в результате чего тот оказался в реанимации. Об инциденте с жителем города Верхняя Салда сообщают российские Telegram-каналы, распространившие соответствующее видео.

Как уточняется, животное ежедневно пасется без присмотра и часто атакует собак и людей. На этот раз агрессивное непарнокопытное накинулось на мужчину сзади, повалило его на землю и стало бить.

Ранее сообщалось, что австралиец подрался с кенгуру из-за того, что животное пыталось прогнать его собак.

Происшествия,Видео,
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