Садовод устроил массовую резню в СНТ

В Краснодарском крае россиянин с ножом и гарпуном напал на правление СНТ из-за счета на воду.

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В Краснодарском крае 61-летний россиянин устроил массовую резню в правлении садового товарищества (СНТ). Об этом в среду, 1 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, подозреваемый приехал на велосипеде к правлению, чтобы выяснить причину высоких счетов за воду. Беседа сразу переросла в конфликт с юристом СНТ. Садовод выхватил нож и нанес им несколько колющих ударов в шею оппонента, а затем атаковал двух других сотрудниц правления, одна также получила удар ножом, вторую пожилой мужчина поразил стрелой из гарпуна.