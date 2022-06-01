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1 час назад

Недовольный счетом за воду российский садовод устроил массовую резню в СНТ

Lenta.ruиещё 3

В Краснодарском крае россиянин с ножом и гарпуном напал на правление СНТ из-за счета на воду.

Садовод устроил массовую резню в СНТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Краснодарском крае 61-летний россиянин устроил массовую резню в правлении садового товарищества (СНТ). Об этом в среду, 1 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, подозреваемый приехал на велосипеде к правлению, чтобы выяснить причину высоких счетов за воду. Беседа сразу переросла в конфликт с юристом СНТ. Садовод выхватил нож и нанес им несколько колющих ударов в шею оппонента, а затем атаковал двух других сотрудниц правления, одна также получила удар ножом, вторую пожилой мужчина поразил стрелой из гарпуна.

Юрист скончался на месте, двух пострадавших женщин госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Подозреваемый был схвачен полицейскими, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения на время расследования.

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