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19 минут назад

Заместителя мэра Тбилиси нашли мертвым у себя в квартире

ТАССиещё 1

Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили в среду найден мертвым у себя в квартире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Заммэра Тбилиси найден мертвым в своей квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, факт смерти (Элошвили - прим. ТАСС) подтверждаем. Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК Грузии ("Доведение до самоубийства")", - сказал сотрудник пресс-службы МВД, добавив, что тело Элошвили было найдено его собственной квартире.

В квартире, где обнаружено тело Элошвили, работают эксперт-криминалисты. О причинах смерти пока не сообщается.

Элошвили занимал должность заместителем мэра Тбилиси с 2017 года. В 2012-2017 годах он работал заместителем министра энергетики. Был женат, отец двоих детей.

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