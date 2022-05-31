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46 минут назад

Против чиновников Петербурга возбудили дело из-за сноса исторических зданий

Говорит Москва

Сотрудники городского комитета по государственному контролю и охране памятников подозреваются в превышении должностных полномочий.

Против чиновников Петербурга возбудили дело из-за сноса исторических зданий
Фото: ТАССТАСС

Они выдавали заключения с поддельными датами постройки, чтобы вывести несколько объектов из-под правовой охраны. Пресс-служба СК уточняет, что таким образом работники КГИОПа санкционировали реконструкцию доходного дома купца Лапина, снос торговых бань Екимовой на Петроградской стороне, манежа лейб-гвардии Финляндского полка и здания винного городка на Васильевском острове.

С просьбой разобраться в обстоятельствах уничтожения исторических зданий жители и депутаты петербургского ЗакСа обратились к председателю СК Александру Бастрыкину.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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