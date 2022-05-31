Против чиновников Петербурга возбудили дело из-за сноса исторических зданий

Сотрудники городского комитета по государственному контролю и охране памятников подозреваются в превышении должностных полномочий.

Они выдавали заключения с поддельными датами постройки, чтобы вывести несколько объектов из-под правовой охраны. Пресс-служба СК уточняет, что таким образом работники КГИОПа санкционировали реконструкцию доходного дома купца Лапина, снос торговых бань Екимовой на Петроградской стороне, манежа лейб-гвардии Финляндского полка и здания винного городка на Васильевском острове.