В ЛНР раскрыли подробности подрыва емкости с химикатами в Северодонецке

Цистерну с химикатами в Северодонецке в Луганской народной республике подорвали отступающие украинские военные с целью помешать наступлению войск Донбасса. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем Telegram.
«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная», — говорится в сообщении.
Там напомнили, что в апреле украинские боевики уже предпринимали две попытки подрыва цистерн с ядохимикатами в Рубежном.
«При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения», — отметили в НМ ЛНР.
Также там обратили внимание на то, что в настоящее время украинские СМИ активно распространяют лживую информацию о причастности к данному взрыву подразделений Народной милиции республики, таким образом пытаясь оправдать преступления ВСУ.
Ранее о подрыве емкости в Северодонецке сообщал посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он подчеркивал, что территория химкомбината «Азот» до сих пор находится под контролем «формирований украинского режима».