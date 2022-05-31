Один из старейших клириков Донецкой епархии погиб под обстрелом Украины

Один из старейших клириков Донецкой епархии Александр Ткаченко скончался в ночь с 30 на 31 мая из-за смертельного ранения, полученного в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом сообщается во вторник на сайте Московского патриархата РПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).