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1 час назад

Один из старейших клириков Донецкой епархии погиб под обстрелом со стороны Украины

ТАСС

Один из старейших клириков Донецкой епархии Александр Ткаченко скончался в ночь с 30 на 31 мая из-за смертельного ранения, полученного в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом сообщается во вторник на сайте Московского патриархата РПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

Один из старейших клириков Донецкой епархии погиб под обстрелом Украины
Фото: ТАССТАСС

"30 мая 2022 года во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен протодиакон Александр Ткаченко, один из старейших клириков Донецкой епархии. Ночью священнослужитель скончался", - говорится в сообщении.

В 1990-е годы Ткаченко служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка, отмечается на сайте РПЦ.

Происшествия,Александр Ткаченко,РПЦ,
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