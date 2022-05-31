Россиянину дали пожизненный срок за зарезанную сожительницу и двух ее детей

В Кемеровской области 27-летнему россиянину дали пожизненный срок за убийство сожительницы и двух ее детей, он отправился в колонию особого режима. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР).

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Как установил суд, в день убийства осужденный употреблял с женщиной алкоголь, и в какой-то момент пара поругалась. Мужчина выхватил нож и зарезал свою жертву, а после расправился с ее девятилетним сыном и семилетней дочерью. Желая скрыть преступление, он собрал все вещи со следами кровью и сбежал.

Тела были найдены лишь после того, как дети долго не появлялись в учебном заведении и их начали искать, когда соседи сообщили, что давно не видели женщину, на место прибыла следственно-оперативная группа.

«В течение нескольких часов лицо, причастное к совершению преступления, было установлено, 27-летний мужчина задержан», — сообщили в СКР.