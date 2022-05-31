СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова»

Служба безопасности Украины задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» задержан за поддержку российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую прокуратуру.

Фото: СБУ СБУ

По данным следователей, в марте и апреле житель города Ирпень, «имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ», а также оправдывал ее «вооруженную агрессию против Украины».

По информации Telegram-каналов, подозреваемый публиковал сообщения: «Нет такой страны как Украина. Есть окраина России», «Zа наших» и «Сила V правде».