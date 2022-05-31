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1 час назад

СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова»

Елена Прошина

Служба безопасности Украины задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» задержан за поддержку российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую прокуратуру.

СБУ задержала ведущего конструктора «Антонова»
Фото: СБУСБУ

По данным следователей, в марте и апреле житель города Ирпень, «имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ», а также оправдывал ее «вооруженную агрессию против Украины».

По информации Telegram-каналов, подозреваемый публиковал сообщения: «Нет такой страны как Украина. Есть окраина России», «Zа наших» и «Сила V правде».

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Происшествия,Владимир Путин,СБУ,
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