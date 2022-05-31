По факту избиения журналиста в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после нападения на журналиста российского издания SOTA (его учредительница Александра Айнбиндер внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и сотрудника пресс-службы фракции «Яблока» Петра Иванова. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

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Отмечается, что в связи с избиением корреспондента SOTA в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции согласились, что вероятной причиной нападения стала деятельность Иванова.

По информации издания, инцидент рассматривают по двум пунктам части 2 статьи 115 УК РФ — легкий вред здоровью, причиненный из хулиганских побуждений или в связи со служебной деятельностью потерпевшего и выполнением им общественного долга.