В Ростове суд вынес приговор четырем участникам ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил четверых жителей Ингушетии к срокам от 18 лет до 21 года лишения свободы в колонии строгого режима за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Муслим Галаев приговорен к 18 годам колонии строгого режима, Башир Алиев и Руслан Цицкиев - к 20 годам, Аслан Беков- к 21 году. Каждый из них также приговорен к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

"Установлено, что подсудимые в 2018 году на территории Республики Ингушетия вступили в структурное подразделение международной запрещенной террористической организации "Исламское государство" и дали присягу на верность ее лидеру", - говорится в сообщении.

Действуя в составе ячейки, Беков осуществлял общее руководство ее участниками и организацию ее деятельности, распределял между членами роли и функции, ставил перед ними задачи, необходимые для реализации планов ячейки, направленных на совершение противоправных действий в интересах запрещенной террористической организации. Алиев, Галаев, Цицкиев и иные лица выполняли функции рядовых "боевиков". Связь с членами запрещенной террористической организации мужчины поддерживали через мессенджер, отметили в сообщении.

Кроме того, 8 июня 2018 года Беков с Алиевым, Галаевым, Цицкиевым и другими участниками ячейки решили совершить террористические акты в Республике Ингушетия во время проводимого в России чемпионата мира по футболу.

"Также один из членов ячейки предложил Алиеву в качестве террориста-смертника совершить на территории Республики Ингушетия террористический акт путем самоподрыва, на что он добровольно согласился", - добавили в пресс-службе.