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1 час назад

Российскую туристку нашли мертвой в Таиланде

Елена Прошина

Гражданку России нашли мертвой на таиландском острове Пхукет 31 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ Владимира Соснова, она могла погибнуть в результате падения с высоты.

Российскую туристку нашли мертвой в Таиланде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 35-летней туристки нашли в одном из кондоминиумов в районе Патонг. Местная полиция уведомила о произошедшем генконсультсво РФ в Пхукете и занялось расследованием инцидента. В частности, правоохранители осмотрели квартиру, в которой погибшая россиянка остановилась с тремя друзьями.

«Сейчас полиция устанавливает причину произошедшего», — добавил дипломат.

Напомним, что ранее стало известно о гибели российской туристки на Кипре. Женщина умерла на пляже возле города Ларнака — выходя из моря она упала в обморок. Попытки ее реанимировать оказались безуспешны.

Происшествия,Владимир Соснов,
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