Российскую туристку нашли мертвой в Таиланде

Гражданку России нашли мертвой на таиландском острове Пхукет 31 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ Владимира Соснова, она могла погибнуть в результате падения с высоты.
Тело 35-летней туристки нашли в одном из кондоминиумов в районе Патонг. Местная полиция уведомила о произошедшем генконсультсво РФ в Пхукете и занялось расследованием инцидента. В частности, правоохранители осмотрели квартиру, в которой погибшая россиянка остановилась с тремя друзьями.
«Сейчас полиция устанавливает причину произошедшего», — добавил дипломат.
Напомним, что ранее стало известно о гибели российской туристки на Кипре. Женщина умерла на пляже возле города Ларнака — выходя из моря она упала в обморок. Попытки ее реанимировать оказались безуспешны.