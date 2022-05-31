Российскую туристку нашли мертвой в Таиланде

Гражданку России нашли мертвой на таиландском острове Пхукет 31 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ Владимира Соснова, она могла погибнуть в результате падения с высоты.

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Тело 35-летней туристки нашли в одном из кондоминиумов в районе Патонг. Местная полиция уведомила о произошедшем генконсультсво РФ в Пхукете и занялось расследованием инцидента. В частности, правоохранители осмотрели квартиру, в которой погибшая россиянка остановилась с тремя друзьями.

«Сейчас полиция устанавливает причину произошедшего», — добавил дипломат.