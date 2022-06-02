В Екатеринбурге эвакуировали СИЗО после сообщений о минировании

В Екатеринбурге после сообщений о минировании эвакуировали СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Информация о возможных взрывах поступила 2 июня 2022 года сразу в несколько учреждений города. После полученных сообщений находящиеся на территории следственного изолятора люди были эвакуированы.

В пресс-службе управления ФСБ по региону подробностей не раскрыли, однако сообщили, что выполняются все необходимые оперативные мероприятии.