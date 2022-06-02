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1 час назад

В Екатеринбурге эвакуировали СИЗО после сообщений о минировании

Газета.Ruиещё 5

В Екатеринбурге после сообщений о минировании эвакуировали СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Екатеринбурге эвакуировали СИЗО после сообщений о минировании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о возможных взрывах поступила 2 июня 2022 года сразу в несколько учреждений города. После полученных сообщений находящиеся на территории следственного изолятора люди были эвакуированы.

В пресс-службе управления ФСБ по региону подробностей не раскрыли, однако сообщили, что выполняются все необходимые оперативные мероприятии.

Ранее стало известно, что школы и детские сады Хабаровска начали эвакуировать после сообщения о «минировании» зданий.

Происшествия,ФСБ,
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