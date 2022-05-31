В Москве похитили частную коллекцию картин Малевича и Кандинского

Мужчина обратился в полицию, где рассказал, что его друг Иван Сотов в мае предложил купить несколько картин Малевича и Кандинского за $200 000. Покупатель написал расписку, что обязуется передать эту сумму в Москве, как только коллекционер вернется из Израиля. Продавец отдал картины своему другу, однако, вернувшись в Россию, Эдик Натанов денег не получил. Своего друга и картины он найти не может.