Опубликовано видео столкновения двух теплоходов в центре Петербурга

В центре Петербурга накануне столкнулись два теплохода. ЧП попало на видео, которое есть в распоряжении «Петербургского дневника».

Столкновение, как ранее рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, случилось в понедельник, 30 мая, около 18:00 в акватории Крюкова канала.

Теплоход «Прометей», двигаясь по Крюкову каналу, столкнулся с теплоходом «Андруши», который проходил рядом. «Прометей» после удара завалился на пешеходный Краснофлотский мост через реку Мойку. Пострадавших нет.