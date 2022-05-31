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32 минуты назад

Опубликовано видео столкновения двух теплоходов в центре Петербурга

Александр Кузьмин

В центре Петербурга накануне столкнулись два теплохода. ЧП попало на видео, которое есть в распоряжении «Петербургского дневника».

Столкновение, как ранее рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, случилось в понедельник, 30 мая, около 18:00 в акватории Крюкова канала.

Теплоход «Прометей», двигаясь по Крюкову каналу, столкнулся с теплоходом «Андруши», который проходил рядом. «Прометей» после удара завалился на пешеходный Краснофлотский мост через реку Мойку. Пострадавших нет.

Следователи осмотрели место происшествия и теплоходы. Они также опросили судоводителей и организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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