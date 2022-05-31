В Тверской области задержана подозреваемая в убийстве грудного ребенка

Уголовное дело возбудили в отношении 25-летней жительницы поселка Калашниково Тверской области, подозреваемой в убийстве грудной дочери. По версии следствия, мать совершила преступление из-за того, что ее раздражал плач девочки, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ .

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"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 30 мая подозреваемая, раздраженная громким плачем дочери 2022 года рождения, подняла ее и ударила головой о борт детской кровати, после чего ударила кулаком в спину. От полученных травм девочка умерла.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении задержанной назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде ареста.