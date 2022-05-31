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1 час назад

В Москве заочно арестовали начальника украинского СИЗО

Lenta.ru

В Москве заочно арестовали гражданина Украины Петра Титовца — начальника СИЗО города Житомир. Об этом во вторник, 31 мая, сообщают «Известия».

В Москве заочно арестовали начальника украинского СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, по решению Савеловского суда столицы сразу после задержания украинца, он будет заключен в изолятор на два месяца. В отношении него завели дело по статье 365 УК РФ («Применение запрещенных средств ведения войны»).

30 мая сообщалось, что в России заочно арестованы и объявлены в розыск два украинских командира спецподразделений за геноцид и пытки российских военных. Их также обвиняют в применение запрещенных средств и методов ведения войны и по статье 357 УК РФ («Геноцид»). Обвиняемые объявлены в международный розыск.

24 мая в Москве заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар» Максима Марченко

Происшествия,Максим Марченко,
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