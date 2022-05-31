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1 час назад

Появилось видео с места ДТП с перевернувшимся джипом в Москве

Александр Кузьмин

Внедорожник вылетел на тротуар и сбил женщину на Дмитровском шоссе в Москве. Потерпевшая погибла. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва 24», где опубликовано видео с места аварии.

«На Дмитровском шоссе (в районе пересечения с Дубнинским проездом) авария с участием пешехода. По предварительной информации водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении департамента городского транспорта в Telegram-канале.

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