«На Дмитровском шоссе (в районе пересечения с Дубнинским проездом) авария с участием пешехода. По предварительной информации водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении департамента городского транспорта в Telegram-канале.