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1 час назад

В Анталье перевернулся автобус с туристами

Вероника Полынина

Экскурсионный автобус с туристами попал в ДТП в турецкой Анталье, сообщает местное издание Sabah.

В результате аварии пострадали 12 человек, в том числе 11 туристов. По информации телеграм-канала Mash, в автобусе находились россияне. Их состояние не вызывает опасений.

Сообщается, что микроавтобус, в котором ехали 15 человек, вылетел на встречную полосу на трассе, врезался в дерево и опору ЛЭП. Водитель перевозил отдыхающих из отеля в Кемере в район Демре.

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На место происшествия выехали наряды полиции, медики и пожарные. Пострадавших доставили в государственные больницы Кумлука и Финике, а также в частные больницы на машинах скорой помощи.

Происшествия,Видео,
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