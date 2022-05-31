Экскурсионный автобус с туристами попал в ДТП в турецкой Анталье, сообщает местное издание Sabah.
В результате аварии пострадали 12 человек, в том числе 11 туристов. По информации телеграм-канала Mash, в автобусе находились россияне. Их состояние не вызывает опасений.
Сообщается, что микроавтобус, в котором ехали 15 человек, вылетел на встречную полосу на трассе, врезался в дерево и опору ЛЭП. Водитель перевозил отдыхающих из отеля в Кемере в район Демре.
На место происшествия выехали наряды полиции, медики и пожарные. Пострадавших доставили в государственные больницы Кумлука и Финике, а также в частные больницы на машинах скорой помощи.