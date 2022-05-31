Обладатель уникальной коллекции пропал в Москве

В столице без вести пропал знаменитый филокартист с 50-летним стажем, обладатель уникальной коллекции открыток, основатель Музея открытки Павел Цуканов. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил «Московский комсомолец». Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.
По данным «МК», в полицию обратилась председатель совета дома по 1-му Спасоналивковскому переулку, где живет 86-летний коллекционер. Женщина заявила, что Цуканов не выходит на связь с 23 мая — не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки. Заявительнице известно, что пенсионер планировал поездку на вернисаж в Измайлово, однако уехал он туда или нет, она не знает.
Сотрудники полиции приступили к поискам знаменитого коллекционера, пишет издание.
«Информация об этом нам не поступала. Возможно, она содержит персональные данные, а к нам подобное не попадает, так как это нарушение 152-го федерального закона», — сказали «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Ранее сообщалось, что в Москве с помощью дрона нашли тело пропавшего без вести лыжника.