Обладатель уникальной коллекции пропал в Москве

В столице без вести пропал знаменитый филокартист с 50-летним стажем, обладатель уникальной коллекции открыток, основатель Музея открытки Павел Цуканов. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил «Московский комсомолец» . Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

По данным «МК», в полицию обратилась председатель совета дома по 1-му Спасоналивковскому переулку, где живет 86-летний коллекционер. Женщина заявила, что Цуканов не выходит на связь с 23 мая — не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки. Заявительнице известно, что пенсионер планировал поездку на вернисаж в Измайлово, однако уехал он туда или нет, она не знает.