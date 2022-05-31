Известный коллекционер пропал без вести в Москве

В Москве пропал без вести известный собиратель почтовых открыток Павел Цуканов. 86-летний пенсионер неделю не выходит на связь. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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В полицию обратилась председатель совета дома по 1-му Спасоналивковскому переулку, где проживал Павел Дмитриевич. По ее словам, филокартист уже неделю не выходит на связь. Он планировал поездку со знакомыми на вернисаж в Измайлово. Уехал он в итоге или нет пока неизвестно.

Попасть в квартиру Цуканова не удалось, на звонки никто не отвечает. Полиция начала поиски пенсионера.