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38 минут назад

Известный коллекционер пропал без вести в Москве

Елена Прошина

В Москве пропал без вести известный собиратель почтовых открыток Павел Цуканов. 86-летний пенсионер неделю не выходит на связь. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Известный коллекционер пропал без вести в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полицию обратилась председатель совета дома по 1-му Спасоналивковскому переулку, где проживал Павел Дмитриевич. По ее словам, филокартист уже неделю не выходит на связь. Он планировал поездку со знакомыми на вернисаж в Измайлово. Уехал он в итоге или нет пока неизвестно.

Попасть в квартиру Цуканова не удалось, на звонки никто не отвечает. Полиция начала поиски пенсионера.

Павел Цуканов – обладатель уникальной коллекции почтовых открыток, организатор Музея открытки. Собиранием открыток он занимается 50 лет, его персональные выставки проходили с большим успехом. Отмечен Патриаршей грамотой «За выставку пасхальных открыток». Он также имеет медаль «За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России».

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