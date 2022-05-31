В Тульской области неизвестный напал на военкомат с топором

В Тульской области в городе Ясногорск неизвестный напал на военкомат с топором. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Злоумышленник пришел к зданию на улице Щербина в районе четырех часов утра. Он разбил топором окно военкомата, после чего попытался его поджечь. После нападения россиянин оставил топор у здания.

По данным авторов канала, сотрудники военкомата потушили огонь до приезда пожарных.

30 мая военкомат попытались поджечь в Симферополе. Злоумышленник перелез через забор на территорию военкомата в Крыму и кинул бутылку с горючей смесью в окно.