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47 минут назад

Россиянин напал на военкомат с топором

Lenta.ru

В Тульской области в городе Ясногорск неизвестный напал на военкомат с топором. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В Тульской области неизвестный напал на военкомат с топором
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Злоумышленник пришел к зданию на улице Щербина в районе четырех часов утра. Он разбил топором окно военкомата, после чего попытался его поджечь. После нападения россиянин оставил топор у здания.

По данным авторов канала, сотрудники военкомата потушили огонь до приезда пожарных.

30 мая военкомат попытались поджечь в Симферополе. Злоумышленник перелез через забор на территорию военкомата в Крыму и кинул бутылку с горючей смесью в окно.

До этого поджечь военкомат пытались в Рязанской области, однако огонь не распространился.

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