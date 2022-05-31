Как отмечает источник, директор дошкольного учреждения в компании завхоза и уборщицы отмечали начало летних каникул, женщины при этом курили в окно. Возгорание заметил муж работницы, который наводил порядок на территории. Он успел потушить пламя в окне, однако не заметил, как оно перекинулось на крышу.