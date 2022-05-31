Упавший в доме лифт придавил человека

Упавший лифт придавил человека в жилом доме на востоке столицы. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил «Московский комсомолец». Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

По информации «МК», инцидент произошел на 1-й Сокольнической улице накануне. 51-летний лифтер отключил питание и спустился в шахту для ремонта обрудования. В какой-то момент кабина лифта упала на него с высоты третьего этажа.

Пострадавший получил многочисленные травмы, в частности перелом позвоночника. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в одну из столичных больниц, пишет издание.

«Нам заявок о происшествиях на 1-й Сокольнической за последние сутки не поступало», — сказали «Мосленте» в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.