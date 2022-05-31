В Новосибирском санатории ядовитая змея ужалила 7-летнего мальчика

В Новосибирской области организовали доследственную проверку после того, как ядовитая змея ужалила 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел 28 мая 2022 года в санатории «Рассвет» в Бердске. Отдыхающий в лечебно-профилактическом учреждении мальчик был ужален ядовитой змеей. После случившегося ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Правоохранительные органы проверят, отвечают ли требованиям безопасности предоставляемые в санатории услуги. По результатам доследственной проверки СК вынесет процессуальное решение.